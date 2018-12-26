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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı ulaşımı aksattı - TOKAT

Kar yağışı ulaşımı aksattı - TOKAT



: - Tokat - Sivas kara yolu - Yolda kalan araçlar - Küreme araçlarından detay görüntüler - Yolda kalan aracın çekilmesi - Yolda kuyruk oluşturan araçlar Tokat 'ta kar yağışı ulaşımı aksattıTOKAT (AA) - Kar yağışı nedeniyle Tokat - Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor. Tokat - Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bazı araçlar mahsur kaldı. Tokat 'tan Sivas yönüne gidecek araçlar, yaklaşık bir saat bekletildi.Karayolları ekiplerinin yolu açmasının ardından araçlar yollarına devam etti.Ekipler, yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Tokat genelinde kar yağışı etkili oluyor.

Mahsur Kaldı Kar Yağışı 

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