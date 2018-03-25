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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Kar yağışı - KIRKLARELİ

Kar yağışı - KIRKLARELİ

- Kar yağışından genel ve detay görüntüler Kırklareli 'nde kar yağışı - Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyorKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Kar yağışı, özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda etkisini zaman zaman tipi şeklinde sürdürüyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 5, Kofçaz ilçesinde yer yer 8, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda 3 santimetreye ulaştı.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yolda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.İl Özel İdaresi ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kar Kalınlığı Akalan Kar Yağışı 

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