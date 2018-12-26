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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı kent genelinde etkili oluyor (3) - İSTANBUL

Kar yağışı kent genelinde etkili oluyor (3) - İSTANBUL

- Cevizlibağ'da kar yağışından detaylar İstanbul 'da kar yağışı - Kar yağışı kent genelinde etkili oluyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da kent genelinde etkisini sürdürüyor. İstanbul 'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah erken saatlerde Anadolu yakasında başlayan kar yağışı, kentin tamamına yakınında etkili olmaya başladı.
Anadolu yakasında özellikle Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe ve Kartal, Avrupa yakasında da Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bahçelievler başta olmak üzere birçok ilçede kar yağışı etkili oluyor.

Hava Sıcaklıkları Osmanpaşa Kar Yağışı 

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