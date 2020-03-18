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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - YOZGAT

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - YOZGAT

- Yoğun kar yağışından görüntüler - Yolda kalan araçlardan görüntüler - Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yapması Yozgat 'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilediYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla hava sıcaklığının da sıfırın altına düşmesi yollarda buzlanmaya neden oldu.Çok sayıda araç yokuşları çıkmakta güçlük çekerken belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Hava Sıcaklığı Kar Yağışı 

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