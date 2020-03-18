Kar yağışı etkisini sürdürüyor - KARS

- Sarıkamış kent merkezinde kar yağışı - Beyaza bürünen ağaçlar - Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar - Vatandaşlarla röportaj - Trafikte seyreden araçlar - Karda ilerlemekte zorlanan araç - Ekiplerin kar küreme çalışmasıKARS - Kars 'ta aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sarıkamış'ta soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Vatandaşlar ev, iş yerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
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