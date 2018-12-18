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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı başladı - EDİRNE

Kar yağışı başladı - EDİRNE

- Kar yağışı görüntüleriEDİRNE (AA) - Edirne 'de beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.
Akşam saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine giren Trakya'da, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.Bunun ardından bazı bölgelerde kar yağışı görüldü.
Yarın da devam etmesi beklenen kar yağışı Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de etkili oluyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı beklendiği bildirmişti.

Hava Sıcaklığı Bild Kar Yağışı 

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