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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kar yağışı aralıklarla sürüyor - BOLU

Kar yağışı aralıklarla sürüyor - BOLU

- Abant Tabiat Parkı'ndan detaylar - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden detaylar - Gölcük Tabiat Parkı'ndan detaylarBOLU (AA) - Bolu 'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu 'nun yüksek kesimlerinde etkili oluyor.Kartalkaya Kayak Merkezi, Abant Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ile Aladağ bölgesi ve Gerede ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlıkları yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.Kent merkezinde de zaman zaman etkili olan kar yağışı ile birlikte Bolu 'daki kar kalınlığı ise yer yer 5 santimetreye yükseldi.Tabiat parklarına gelen tatilciler, Gölcük ve Abant'ın içi ile dağlarda oluşan kar manzarasının tadını çıkardı.Bölgeye gelen tatilciler, göl çevresinde bulunan iskelelerde hatıra fotoğrafı çektirirken, gezinti yapma ve piknik alanlarında mangal yakma fırsatı buldu.Öte yandan kar yağışı Anadolu Otoyolu ve D - 100 Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de zaman zaman etkili oluyor.Karayolları ekipleri, yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için bölgede sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken polis ekipleri ise sürücüleri, dikkatli seyretmeleri ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kar Kalınlığı Piknik Alanları Hatıra Fotoğrafı Hatalı Sollama Polis Ekipleri 

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