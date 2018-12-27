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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kar kış demeden hizmetteler

Kar kış demeden hizmetteler

KARDA İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARDAN DETAY

Kanalizasyon İçme Suyu Kış Mevsimi Kar Yağışı Yağmur Suyu 

-TEKİN AYDIN KONUŞMA
-ÇALIŞMALARDAN DETAY GÖRÜNTÜ
-FERHAT ARİS KONUŞMA
-DETAYLAR

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın 17 ilçesinin birçoğunda kar yağışı devam ederken soğuk havalar MASKİ ekiplerinin çalışmalarına engel olmadı. Hava şartlarının olumsuzluğuna rağmen ekipler, vatandaşlar mağdur olmasın diye fedakar bir şekilde hat döşeme, tamirat ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede kış mevsiminin olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşlara hizmet ulaştırmak için çalışıyor. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an yanında olan MASKİ, hat döşeme çalışmalarından hatlarda yaşanan arızalara, ana kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki tıkanıklıklardan içme suyu depolarındaki sorunlara kadar birçok sıkıntıyı gidermek için hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde bir günde yaklaşık 500 noktada çalışma yürütülüyor Kar yağışının etkili olduğu ilçeler ile sıfırın altına düşen sıcaklıklarda çalışan MASKİ ekiplerinin fedakar bir şekilde işlerinin başında olması vatandaşların ve mahalle muhtarlarının da takdirini kazanıyor. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekipler, günde yaklaşık 500 noktaya ulaşıyor. Vatandaşların 7/24 yanında olan MASKİ, ortaya koyduğu emek ile yaşanabilecek herhangi bir mağduriyetin kısa sürede önüne geçiyor. Yaşadığı kanalizasyon arızası sonucu MASKİ’ye başvuruda bulunan Ferhat Aris, “Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Aradık hemen geldiler.” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahalle Muhtarı Mustafa Gençeli ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den, Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk’tan ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun. Kar, kış demeden hizmetteler. Yapılan hizmetler için teşekkür ediyoruz.” dedi.
“Yaptığımız başvurular cevapsız kalmıyor” Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın da, “Mahallemizde altyapı ihtiyacı olduğuna yönelik MASKİ’ye başvuru yaptık. Yapılan incelemeler sonrasında mahallemizde yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. Bizim Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze gerek dilekçe ile gerekse sözlü olarak yapmış olduğumuz başvurular cevapsız kalmıyor. Cengiz Başkanımıza ve yönetim kadrosuna teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Mahallemizin yağmur suyu sorunu çözülüyor. Mahallemizin sorunları büyük ölçüde çözülecek. İnşallah bir sonraki dönemde de kendisiyle çalışma imkanı buluruz.” diye konuştu.

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