Kar kazaları beraberinde getirdi... TEM'de feci kaza: 2'si ağır, 4 yaralı

-Kaza yeri,

-Yaralılara müdahale edilmesi,

-Ambulansların görüntüsü.

-Kamyon sürücünün konuması, detay.



( DÜZCE )-Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı DÜZCE



- Düzce TEM Otoyolunda kar yağışının da etkisi ile bir anda kayarak yoldan çıkan hafif ticari araç önce bariyerlere ardından ise kamyona çarptı. Kazada hafif ticari aracın içinde bulunan 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza TEM Otoyolu Büyük Melen mevkinde meydana geldi. Alınan bigilere göre İstanbul'dan Ankara istikameti gitmekte olan Ufuk Yıldırım idaresindeki 17 DH 142 plakalı hafif ticari araç kar yağışı nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı bariyerlere çarptı. Ardından hafif ticari araca Ali Can Bahar idaresindeki 06 REP 36 plakalı kamyon çarptı. Kazada hafif ticari araç içinde bulunan yolcular sıkıştı. Bu esnada Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Abanoz idaresindeki 34 PJ 8980 plakalı otomobil kaza yapan araçlarla çarpmamak için direksiyonu kırınca onada araç taşıyan tır çarptı. İki ayrı trafik kazasında hafif ticari araç sürücüsü Ufuk Yıldırım ile araç içerisinde bulunan Asım A., Necmettin İ. ve Barış Kaan B. yaralandılar. Yaralılar Düzce itfaiye müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile araç içerisinde çıkarılarak Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazaya karışan kamyon sürücüsü Ali Can Bahar, “Araç yukarıda kamaya başladı.

Ben kurtarmaya çalıştım ancak kurtarmadım” dedi.

Kaza nedeniyle bir süre yol ankara istimaketine tek şeritten verilirken araçların kaldrırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. (ALI-



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