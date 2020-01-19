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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Kar görmeye giden vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı

Kar görmeye giden vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı

-Kapanan yolda araç konvoyu

Mahsur Kaldı Jandarma Araç Konvoyu Kar Yağışı 

--Araçların yanında yürüyen insanlar

( OSMANİYE )- Yaklaşık 100 araç aniden kar yağışının bastırması ve yolların kapanmasıyla Zorkun yaylasında mahsur kaldı OSMANİYE

- Osmaniye merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden ve dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu mahsur kalan 100'e yakın araç ve içerisindeki yolcular yolun açılmasını ve kurtarılmayı bekliyor. Şehir merkezine kar yağmayan Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar araçları ile birlikte karda mahsur kaldı. Zorkun Yaylası dönüşünde Olukbaşı mevkisinde aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışının yolları kapatması üzerine vatandaşlar araçları ile birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapanan yolları açmak için iş makineleri çalışma başlattı.
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