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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kar eğlencesi hastanede bitti

Kar eğlencesi hastanede bitti

Kayan vatandaşlardan detaylar

İlk Müdahale Hastane Şili Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Arabalardan detaylar
-Kayanların birbirlerine çarpması
-Yaralanan gencin kaldırıma çarpması
-Yerde yatması
-Ambulansın gelmesi
-Yaralının ambulansa binmesi
-Kayanlardan detaylar

( KARABÜK )- Karabük'te etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar sokaklarda poşetlerle kayarken, bir kişi yaralandı KARABÜK

- Karabük'te etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar sokaklarda poşetleriyle kayarken, eğlence sırasında kafasını kaldırıma çarpan bir kişi yaralandı. Kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlar poşetleriyle kayarak karın tadını çıkardı. Mahalledeki rampayı kayak pistine çeviren vatandaşlar, yoldan geçen arabalara ve tehlikeye aldırış etmeden poşetleriyle saatlerce kaydı. Poşetleriyle kayan vatandaşlar sık sık birbirlerine çarparken, yol kenarındaki kaldırıma da çarptı. Eğlence sırasında birlikte kayan 4 kişilik gruptan bir kişi kafasını kaldırıma çarptı. Bir süre yerde yatan gence arkadaşları ve çevredekiler yardım ederken, 112 Acil Servis ekipleri haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar, bir kişinin yaralanmasına aldırış etmeden kaymaya devam etti.
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