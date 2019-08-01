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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
KAPTİD Başkanı Dinler, “Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’dir”

KAPTİD Başkanı Dinler, “Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’dir”

KAPADOKYA BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜLER DRONE ÇEKİMLERİ İLE

Sosyal Medya Gesi 

-TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜLER
-KAPTİD BAŞKANI YAKU DİNLER İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR ) -- Dinler, "Kapadokya'nın kalbide, girişi de Nevşehir'dir" NEVŞEHİR

- Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler bazı sosyal medya ve haberlerde Kapadokya bölgesini bir çok ilin sahiplendiğini gördüklerini ifade ederken Kapadokya’nın merkezinin Nevşehir olduğunu söyledi.

Son günlerde özellikle sosyal medyada Kapadokya bölgesini, Kayseri, Aksaray ve bir çok ilin sahiplendiğine dikkat çeken KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya’nın kapısı da, kalbide, girişi de Nevşehir’dir dedi.
Dinler, “Şimdi biliyorsunuz Kapadokya için Kayseri giriş kapısı diyor, Aksaray incisi diyor veya bir çok bölge Kapadokya ismini kullanmaya çalışıyor. Fakat meclisten Kapadokya Alan Başkanlığı diye br yasa çıktı. Burada sınırlar gayet belli, sınırların neresi olduğu belli. Kapadokya Alan Başkanlığı sadece Nevşehir’i kapsamaktadır. Bu sebeple Kapadokya’nın kapısı da, kalbide, girişi de her yeri de Nevşehir’dir” şeklinde konuştu.
(COŞ-AÖ-
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