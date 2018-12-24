- Kaptansız ‘Bilal Bal’ gemisinin batmasına ilişkin dava başladı



- Şile açıklarında batan ‘Bilal Bal’ isimli kaptansız gemide bulunan 9 mürettebatın hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada söz alan sanıklardan biri, “Gemi, eski ve yaşlıydı” dedi.

Şile açıklarında batan ‘Bilal Bal’ isimli kaptansız gemide bulunan 9 mürettebatın hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar gemi veri girişlerini sisteme girmekle yükümlü şirketin müdürü Faik Avcı, yetkilisi Enes Caner, geminin bağlı olduğu şirketin sahibi Cevat Çavuşoğlu katılırken, müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. "Benim ortaklığım kağıt üzerinde" Sanıklardan Cevat Çavuşoğlu savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “2016 yılında bu geminin yüzde 50’sine hissedar oldum. Kalan yüzden 50’si de olayda ölen Nihat Küçük’ ait. Benim ortaklığım kağıt üzerinde. Geminin hiçbir şeyiyle ben ilgilenmiyordum. Geminin tüm işleriyle Nihat Küçük ilgilenirdi” dedi.

“Eski ve yaşlı bir gemiydi” Sanık Faik Avcı gemi acentalığı işiyle uğraştığını söyleyerek, “Acenta olarak gemi, liman ve liman başkanlığı arasında koordine sağlarım. Yükle ilgili bilgi veririm. Gemiden aldığım tüm evrakları iletirim. Ayrıca geminin ihtiyacı olan malzemeleri de temin eder, onların limana gelişini sağlarım. Gemi eski, yaşlı, ve duyduklarımıza göre problemli bir gemiydi, ben suçsuzum” diye konuştu.

Sanık Enes Caner ise, “Sanık Faik Avcı’nın şirketinde sigortalı olarak çalışırım. Şirket adına nöbetim sırasında gemilerden evrakları alır, liman başkanlığına iletirim” diyerek kazanın meydana gelişinde suçsuz olduğunu söyledi.



Duruşmada söz alan müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ekim 2017 tarihinde Gemlik Limanı’ndan hareket ederek Karadeniz Ereğli Limanı’na gitmekte olan Türk Bayraklı ‘Bilal Bal’ isimli kuru yük gemisinin 1 Kasım 2017’de saat 03.53’te EPIRB(Acil Durum Lokasyon Belirten Radyo Vericisi) sinyali alındıktan bir süre sonra Şile açıklarında battığı anlatılmıştı. Geminin kaptan Refik Telci ile baş makinist Ali Doğan’ın yokluğunda kalkış yaptığı belirtilirken, Bilal Bal isimli geminin ekonomik ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkacak kadar yaşlı, bakımsız durumda olduğu, geminin batma nedeninin olay tarihindeki hava koşullarıyla bir ilgisinin bulunmadığı kaydedilmişti. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında gemi mürettebatından Nihat Küçük, Onur Aşkın Küçük, Cüneyd Yedican, Mahir Sanayır, Nedim Alicem, Hüsamittin Yazıcı ve Mert İlkmen’in cesetlerinde ulaşıldığı kaydedilirken Engin Selçuk ve Vedat Odabaşı ise cesetlerine ulaşılamadığı belirtilmişti. İddianamede aralarında gemi kaptanı Refik Telci ve baş makinist Ali Doğan’ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. (GE-

