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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kaplumbağa Astrid 4 yıl sonra özgürlüğe kulaç attı

- Kaplumbağa Astrid 4 yıl sonra özgürlüğe kulaç attı

Kaplumbağa’nın denize bırakılması

Gesi Ağır Yaralı Irak 

-Detay
-Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel ile röprotaj

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Girne kenti sahilinde 2015 yılının Eylül ayında ağır yaralı olarak bulunan ve daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesinin çabalarıyla tedavisi tamamlanan Astrid isimli Caretta Caretta türü kaplumbağa, 4 yıllık tedavisinin ardından yeniden özgürlüğüne kavuştu. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde cerrahlar tarafından tedavi edilen kaplumbağa Astrid’in aldığı darbeler ile meydana gelen baş bölgesindeki kırıklar, özel bir teknikle kemik maddeler kullanılarak kapatıldı. Dört yıllık tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Astrid, denize bırakıldı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel, Kaplumbağa Astrid’in özgürlüğüne kavuşmasıyla ilgili olarak, “Yakın Doğu Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne kadar doğaseverler ile dolu olduğunu, buranın ne kadar barış dolu, doğa dostu, insan dostu bir ada olduğunu bir kanıtı bugün. Çok duygu yüklü bir gün. Astrid’i tekrar doğaya 4 yıl sonra yuvası olan denize uğurladık” ifadesini kullandı.
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