Kaplıcalarda bayram yoğunluğu

-röportaj

-detay görüntüler havuzlar



( AĞRI - ÖZEL) AĞRI



- Doğu Anadolu’nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, Kurban Bayramı tatilinde şifa arayan vatandaşlarla doldu taştı. Diyadin ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıcalarda Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Halk arasında romatizma ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen kaplıcalar, şifa arayan vatandaşları ağırladı. Yılın 4 mevsimi binlerce turisti ağırlayan ve doğal güzellikleriyle büyüleyen kaplıcalar, son zamanlarda artan modern tesislerle birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinde Van, Erzurum, Iğdır ve bölge illeri başta olmak üzere çevre ilçelerden yüzlerce kişinin şifa aramak için geldiği kaplıcalarda yoğunluk yaşandı. ‘Diyadin’de 80 dereceye yakın sıcak su çıkıyor’ Kaplıcalarda kurduğu tesislerle hizmet veren işletmeci Orhan Özden, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Diyadin’de çıkan sıcak suların dünyanın ilk üç suyu arasında olduğunu söyledi.



Özden, kurulan tesislerin ve yatırımların yetersiz kaldığını ve gerek devlet desteği ile yapılacak yatırımların gerekse özel teşebbüslerin turizm faaliyetlerini arttıracağını ifade ederek:“ 25 yıl İzmir’de kaldım. Diyadinliyim. Buradaki büyük yatırım eksikliğini fark ettim. Geldim buraya yatırım yaptım. Çok şükür ilçemize çok güzel bir tesis kazandırdık. Diyadin’de 80 dereceye yakın sıcak su çıkıyor. Kazdığımız her yerde bu bölgede sıcak su çıkıyor. Özellikle devlet büyüklerimizden buraya sahip çıkmalarını istiyoruz. Müşterilerimizin çoğu Van, Iğdır, Kars, Erzurum gibi bölge illerinden geliyor. Ancak burada çok büyük bir hizmet eksikliği var. Bu yüzden devlet büyüklerimizin bu yatırımları görüp, biraz daha buraya yönelmelerini istiyoruz. Şu an yaptığımız tesislerde özel havuzlar, genel havuzlar ve otel var. Otel kapasitemiz 50 yataklıdır. Ama yetmiyor. Çok yetersiz kalıyor. Talebi karşılayamıyoruz. Buralara sahip çıkılır ve yatırımlar yapılırsa buranın Afyon’dan, Denizli’den diğer illerden hiçbir farkı kalmayacaktır. Çünkü buradaki sular dünyanın ilk üç suyu arasındadır. Ne yazık ki sahip çıkılmadığı için bilinmiyor. Buralara da çok güzel oteller ve tesisler yapılabilir. Özellikle devlet teşviklerle çok güzel imkânlar sunuyor. Başka yatırımcılarında buraya gelip çok güzel yatırımlar yapmalarını istiyoruz. Bu olunca da çok güzel turizm pazarı oluşur burada. Diyadin’de çok iyi bir turizm merkezi haline gelebilir.” dedi.

‘Kalacak yer bulmakta sıkıntı yaşıyoruz’ Kaplıcalara, bayram tatilini ailesi ile birlikte değerlendirmek için gelen Hanifi Kösedağ ise kaplıcaların önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek, yapılan tesislerin yetersiz kaldığını belirtti.

Tesisleşmenin armasını isteyen Kösedağ,“ Bu tesislerin biraz daha gelişmesi daha güzel olacaktır. Biz buraya her fırsatta geliyoruz. İl merkezinde oturuyoruz. Gelince yer konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Tesisleşme biraz daha artarsa, çok daha fazla insanın geleceğini biliyoruz. Özel tesislerin olması iyi. Temizlik ve rekabet konusunda olumlu. Ancak yetersiz kalıyor. Devletinde elinin buralardan çekmemesi gerekiyor. Bu gibi yerlerin daha çok gelişmesi için yardımları ve teşvikleri eksik etmemesi gerekiyor. Bu kaplıcaların turizm potansiyeli açısından devasa bir kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Yalnız eksik kaldığımızı fark ediyoruz. Değerlendiremiyoruz. Biraz daha gelişirse dışarıdaki insanları daha çok çekebiliriz.” şeklinde konuştu.

Bir başka tatilci Murat Birgül’de başta kaplıcalar olmak üzere ilçenin sahip olduğu doğal güzelliklerin değerlendirilerek turizme kazandırılmasını istedi. Ayrıca son zamanlarda artan tesis sayısı ile birlikte kaplıcalara olan ilginin arttığını dile getiren Birgül, kaplıcaların görülmeye değer olduğunu anlattı.