Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kapkaçta kullandıkları otomobilleri ateşe verdiler - ANKARA

Kapkaçta kullandıkları otomobilleri ateşe verdiler - ANKARA

- Güvenlik kamerasıKapkaçta kullandıkları otomobilleri ateşe verdiler - Ankara 'da kapkaç yapmak için çaldıkları otomobilleri parmak izlerine ulaşılamasın diye ateşe veren suç örgütü, Altındağ İlçe Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertildiANKARA (AA) - Ankara 'da kapkaç yapmak için çaldıkları otomobilleri parmak izlerine ulaşılamasın diye ateşe veren suç örgütü, Altındağ İlçe Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertildi.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son günlerde çalındıktan bir süre yanmış halde bulunan otomobil olaylarının çoğalması ve benzerlik göstermesi üzerine harekete geçti.Çalınan araçların kapkaç için kullanıldığını belirleyen ekipler, araçları çalarak kapkaçta kullandıktan sonra ateşe veren E.Y, C.A ve H.S'nin kimliği belirledi. Zanlıları takibe alan ekipler, Altındağ İlçesi Ulubey Mahallesi'deki bir camii önünde buluşan 3 zanlıyı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinde, aynı yöntemi kullanarak çaldıkları otomobilleri kapkaçta kullandıktan sonra parmak izleri belli olmasın diye çakmak gazı ile yaktıklarını itiraf ettiler.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Muhabir Suç Örgütü Benzerlik Harekete Geç Çakmak Gazı 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı