Kapkaçta kullandıkları otomobilleri ateşe verdiler - ANKARA
- Güvenlik kamerasıKapkaçta kullandıkları otomobilleri ateşe verdiler - Ankara 'da kapkaç yapmak için çaldıkları otomobilleri parmak izlerine ulaşılamasın diye ateşe veren suç örgütü, Altındağ İlçe Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertildiANKARA (AA) - Ankara 'da kapkaç yapmak için çaldıkları otomobilleri parmak izlerine ulaşılamasın diye ateşe veren suç örgütü, Altındağ İlçe Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertildi.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son günlerde çalındıktan bir süre yanmış halde bulunan otomobil olaylarının çoğalması ve benzerlik göstermesi üzerine harekete geçti.Çalınan araçların kapkaç için kullanıldığını belirleyen ekipler, araçları çalarak kapkaçta kullandıktan sonra ateşe veren E.Y, C.A ve H.S'nin kimliği belirledi. Zanlıları takibe alan ekipler, Altındağ İlçesi Ulubey Mahallesi'deki bir camii önünde buluşan 3 zanlıyı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinde, aynı yöntemi kullanarak çaldıkları otomobilleri kapkaçta kullandıktan sonra parmak izleri belli olmasın diye çakmak gazı ile yaktıklarını itiraf ettiler.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.