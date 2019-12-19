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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kapkaç ve gasp zanlısı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

Kapkaç ve gasp zanlısı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

- Zanlıların adliyeye sevk edilmeleriKapkaç ve gasp zanlıları adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kapkaç ve otomobillere kasten çarparak gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kapkaç, hırsızlık ve araçlara kasten çarparak gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan T.Y. S.D. Y.Ç. ve S.K'nin, Esenyurt Çocuk Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.Operasyonİlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, şüphelilerin 3 yağma, 4 oto hırsızlığı, 2 kapkaç, gasp, evden hırsızlık, 4 açıktan hırsızlık suçlarının failleri oldukları tespit edilmiş, T.Y. ve S.D'nin cezaevi firarisi olduğu anlaşılmıştı.

Kapkaç Hırsız Trol 

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