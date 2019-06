Kapılarını İHA'ya açan Jandarma Özel Asayiş TİM'leri göz doldurdu

-- Toplumsal Olaylara Müdahale Timlerinin senaryosu

-- Rehine kurtarma operasyonu

-- Dron ve kafa kamerası görüntüleri

-- Genel ve Detay Görüntüler



( ANKARA - ÖZEL)- Terör ve Arama Kurtarma faaliyetlerinde her an JÖAK göreve hazır ANKARA



- Bu yıl ikinci defa düzenlenecek Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği için hazırlıklarını sürdüren JÖAK gerçekleştirilecek tatbikat öncesi nefes kesti. Kapılarını tatbikat öncesi İHA ekibine açan JÖAK her türlü göreve hazır olduklarını gösterdi. Terörle mücadele operasyonları, arama kurtarma faaliyetlerinde önemli görevler üstlenen ve teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) 26 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FİEP) için hazır. Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası’nda gerçekleştirilecek FİEP tatbikatına bu yıl 18 ülkeden 54 üst düzey temsilci katılacak. Türkiye’de ikinci defa düzenlenecek tatbikata geçtiğimiz sene İzmir’in Foça ilçesinde ev sahipliği yapıldı. JÖAK timiyle beraber önemli alanlarda görev üstlenen saldırı köpekleri gerçekleştirilen operasyonda dikkatleri üzerlerine çekti. Senaryo gereği hareket halindeki bir araç içerisinde bulunan terörist tarafından havaya açılan ateş sonucu harekete geçen saldırı köpeği, korkusuzca seyir halindeki aracın içine atlayarak kısa sürede teröristi etkisiz hale getirdi. Eğitimlerini tamamlayan personellerin yaptığı taktik sürüş teknikleri eğitimi gösterisinin yapılmasının ardından toplumsal olaylara müdahale gösterisi düzenlendi.

Senaryo gereği 50 kişilik bir grup eylemcinin Ankara’nın Etimesgut ilçesi, Güvercinlik mahallesinde hidroelektrik santral inşaatını engellemek ve protesto etmek maksadıyla inşaatın yapılacağı bölgede yasadışı olarak yol kapama eylemi başlattı. Bu durum üzerine yerel güvenlik güçlerinin müdahalesinin yetersiz kalmasının ardından bölgeye intikal ettirilen JÖAK Toplumsal Olaylara Müdahale Kuvveti tatbikatı başarıyla tamamladı. Senaryo gereği devam eden tatbikatta 2 keskin nişancı, drone görüntü kaydedici, 1 TOMA aracı, saldırı köpekleri, itfaiye ve sağlık ekipleri iştirak etti. FİEP tatbikatının ikinci safhasında JÖAK timlerinin rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Keskin nişancıların uzak mesafeden konuşlanarak rehinelerin bulunduğu binayı gözetlemesi sırasında bina içerisindeki terörist ve rehine sayısı belirlenerek timlere bildirildi.

Bina içerisinde bulunan terörist unsurlarına müdahale öncesi helikopterle bölgeye intikal ettirilen JÖAK timleri binanın tüm çıkışlarını kapatmasının ardından eş zamanlı olarak binaya giriş yaptı. Bina kapısını patlatarak teröristle sıcak temasa geçen JÖAK timleri aynı zamanda pencerelerden de bina içerisine girerek teröristleri etkisiz hale getirdi. (EK-BC -