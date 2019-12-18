Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi - EDİRNE
: - Şüphelilerin hastaneye getirilmesi - Şüphelilerin hastaneden çıkarılmasıKapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi - Operasyonda 3 şüpheli yakalandıEDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma sonrası, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.S'nin kullandığı tırı durdurdu.Tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk ele geçirildi.Sürücü A.S. ile uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen Ç.A. ve T.B. gözaltına alındı.
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