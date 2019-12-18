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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi - EDİRNE

Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi - EDİRNE



: - Şüphelilerin hastaneye getirilmesi - Şüphelilerin hastaneden çıkarılmasıKapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi - Operasyonda 3 şüpheli yakalandıEDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma sonrası, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.S'nin kullandığı tırı durdurdu.Tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk ele geçirildi.Sürücü A.S. ile uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen Ç.A. ve T.B. gözaltına alındı.

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Uluslararası 

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