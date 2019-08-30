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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kapıkule’de hurma taşıyan tırdan 455 kilogram eroin çıktı

Kapıkule’de hurma taşıyan tırdan 455 kilogram eroin çıktı

operasyondan detaylar

( ANKARA ) ANKARA

X-ray Cihazı Uyuşturucu Madde Gizli Bölme Narkotik Köpek Uyuşturucu Kaçakçılığı 


- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule’de gerçekleştirilen operasyonda 455 kilogram eroin ele geçirildi. Bu yakalama ile Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına büyük bir darbe vurmul oldu. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir tır, riskli bulunarak x-ray cihazı taramasına sevk edildi. Hurma taşıyan tırın yapılan taramasında bazı bölümlerinde şüpheli bulgular tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak, şüpheli görülen noktalar ve bölümler ayrıntılı incelendi. Uyuşturucu madde tespiti için özel olarak yetiştirilen hassas burunlu narkotik köpekler de çalışmalara dahil edildi. Köpeklerin araçta bulunan kolilere aşırı tepki vermesi üzerine içerisinde hurma bulunan koliler açıldı. Kolilerin karton kenarlarının olması gerekenden daha kalın olduğu, kontrol yapan Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şüpheli kolilerin kenarları yırtıldığında dış kenarların içerisinde gizli bölmeler oluşturulduğu, bu bölümlere ince plakalar halinde paketlenmiş uyuşturucu maddeler saklandığı görüldü.
Araçta bulunan tüm kolilerin aynı yöntem kullanılarak hazırlandığı tespit edildi. Piyasa değeri 91 Milyon lira Söz konusu koliler içerisinde ele geçirilen 455,5 kilogram uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 91 milyon Türk lirası olduğu anlaşıldı. Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
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