Kapıkaya Festivali sona erdi

-Konukların çadırlarını toplaması

-Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuşması

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali sona erdi. 100 kişinin ziyaret ettiği festivalde sıfır atık projesi uygulandı. Festivalde 4 gün boyunca renkli görüntülerin yaşandığı festival sonunda ziyaretçiler çadırlarını toplayarak mutlu bir şekilde ayrıldılar. Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, “Hiçbir sıkıntı yaşamadan festivalimizi sonlandırıyoruz. Katılım beklediğimizin de üzerinde oldu. Türkiye’nin her tarafından misafirlerimiz geldi. Gene yurt dışından akrobasi yapan pilotlarımız geldi. Çok değişik ülkelerden İtalya’dan, İngiltere’den, Fransa’dan, İran’da, İspanya’dan çok güzel gösteriler yaptılar yamaç paraşütünde. Ana temamız yamaç paraşütü olsa da bununla birlikte diğer sporlarda çok etkindi. Su sporlarımız, dağcılık, yürüyüş, fotosafari gibi aktiviteler en az yamaç paraşütü kadar ilgi çeken sporlardı. Çadır alanlarımız gayet güzel. Gelen misafirlerimiz, izleyicilerimiz güzel eğlendiler. Önümüzde ki senede bu festivali devam ettireceğiz. Bu sene ki festivalimizin ayrı bir özelliği var. Türkiye’de belki ilk defa bir festivalde sıfır atık projesine destek veriyoruz ve doğa dostu, çevre dostu bir festivali gerçekleştirdik" dedi.



