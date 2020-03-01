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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
KAPAN-7 KARADAĞ Operasyonu başlatıldı

KAPAN-7 KARADAĞ Operasyonu başlatıldı

Askerlerin helikopter görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Teröristler Helikopter 


- İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak illeri ara hattında, KAPAN-7 KARADAĞ Operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan söz konusu operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “Siirt - Şırnak illeri ara hattında Karadağ Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği,. Bahse konu operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KAPAN Operasyonları, vatandaşlarımızın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi.
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