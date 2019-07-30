Kapalı Çarşı'da bayram hareketliliği

-Bıçakçılardan detay

-Bıçak bileme işlemi

-Kebap şişleri, ızgara detay

-Kömürcüden detaylar

-Mangal demiri yapımı detay

-Tezgahlardan detaylar

-Hasan Tandoğru röportaj

-Hüseyin Tandoğru röportaj

-Mustafa Arıkan röporaj

-Yılmaz Pancar röportaj



( KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL)- Kurban kesiminde kullanılacak olan bıçakları bileme işlemi yaptıran vatandaşlar şiş, ızgara, mangal, kömür ihtiyacını karşılamaya başladı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta, Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte tarihi Kapalı Çarşıda bayram hazırlıkları başladı.

Kurban kesiminde kullanılacak olan bıçakları bileme işlemi yapılırken, kebap yapımında kullanılacak olan şiş, ızgara, mangal, kömür gibi malzemelere de talebin fazla olduğu öğrenildi. Bıçakçılar çarşısında 50 yıldır esnaflık yapan Hasan Tandoğru, ''Ben burada babadan kalma bıçakçılık mesleğini devam ettiriyorum. Bayrama doğru bıçak bileme işleri artıyor. Vatandaşlarımızdan isteğim, bıçaklarını erken getirsinler. Son günlerde daha çok yoğunluk oluyor ama bugünlerde gelirse bıçaklara daha güzel bileme yapılır'' dedi.

Kebaplık şiş satışı yapan Hüseyin Tandoğru, vatandaşların talepleri doğrultusunda sipariş aldıklarını, vatandaşların yeni yeni alışveriş yapmaya başladıklarını, ilerleyen günlerde daha da artacağını söyledi.



Tarihi kapalı çarşıda 45 yıldır kömürcülük yapan Yılmaz Pancar ise, ''Bizde bayrama doğru yoğunluk artıyor tabi. Marketlere, kasaplara, fırınlara ve müşterilerimize veriyoruz. Çoğu yerden siparişlerimizi aldık. 15 günden beri ambarda paketleme işlemlerimiz sürüyor. Bu hafta içi dağıtıma başlayacağız'' diye konuştu.

Kapalı çarşıya bayram alışverişi için geldiğini belirten Mustafa Arıkan, ''Bayram yaklaşıyor bizde kömürümüzü, bıçaklarımızı ve tahramızı almaya başladık. Hayırlısıyla inşallah kurbanlarımızı kesip, bayramımızı yapacağız'' ifadelerini kullandı.

