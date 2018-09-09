Kapadokya’da Anadolu Ateşi rüzgarı esti

-ANADOLU ATEŞİ DANS TOPLULUĞU GÖSTERİSİ

-ANADOLU ATEŞİ SANAT YÖNETMENİ MUSTAFA ERDOĞAN İLE RÖPORTAJ

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( NEVŞEHİR )- Mustafa Erdoğan, “İlk kez Kapadokya’da olmaktan dolayı mutluyuz”- Erdoğan, “ Harbiye Açık Hava Tiyatrosunda sürprizlerimiz olacak” NEVŞEHİR



- Anadolu Ateşi Dans topluluğu tarafından Kapadokya’da gösteri düzenlendi.

Anadolu Ateşi Dans topluluğu tarafından Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Perili Ozanlar vadisinde gösteri düzenlendi.

Anadolu Ateş Dans topluluğu tarafından Kapadokya’da düzenlenen gösteriye yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterirken Anadolu Ateşi Dans topluluğun gösterileri uzun gösteriyi izleyenlerce uzun süre alkışlandı. Anadolu Ateşi Dans topluluğu genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan yaptığı açıklamada ilk kez Kapadokya’da gösteri yaptıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederken yılın 12 ayında Kapadokya’da olmak hedefinde olduklarını söyledi.



Erdoğan, “Kapadokya’dayız çok heyecanlıyız. Burası büyülü bir yer. Yani bize bir büyük bir hediye burası. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Dünyada bir çok özel yerde gösteri yaptık. Mesela Mısır piramitlerinin önünde, antik tiyatrolarda bir çok özel yerde gösteri yaptık. Ama Kapadokya’da gösteri yapmak nasip olmamıştı. Bu sefer buradan başlıyoruz. Eylül, Ekim aylarında burada olacağız. Kışında kapalı mekana geçeceğiz. Kapadokya’nın kültür hayatına önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü burada bu tür etkinlikle maalesef az. Hem mekan yokluğundan hem de bizlerin yeterli ilgiyi göstermediğinden bizimde biraz suçumuz var. Ama bugün bu sorumluluğumuz üstleniyoruz ve ilk gösterimizi yapıyoruz. Bugün tek sorunumuz seyircimizi oturtmak konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü çok fazla ilgi var. Burada güzel bir başlangıç yaptık. 12 ay boyunca burada kalmak istiyoruz. Kapadokya’nın kışında konukları var. Ve dünyanın her yerinden buraya insan geliyor. Yani Antalya’dakinden çok farklı bir profil olacak burada. Uzak doğudan gelenler var, Latin Amerika’dan gelenler var. Bizde oralarda turne yaptığımız için orada tanırlılığımız var” dedi.

“Harbiye Açık Hava Tiyatrosunda Sürprizlerimiz Olacak” Anadolu Ateşi Dans topluluğu genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan İstanbul’da gösteri yapmayı çok özlediklerini söylerken Harbiye Açık Hava tiyatrosunda yapılacak olan gösteride sürprizlerinin olacağını söyledi.



Erdoğan, “Harbiye Açık Hava tiyatrosu bizim bir geleneğimiz. Her yıl mutlaka Harbiye Açık Hava tiyatrosunda oynarız. İstanbul’un seyircisini de özledik. En son ilkbaharda oynamıştık. Türkiye turnesi, dünya turnesine arada bir ara verip İstanbul’da moral buluyoruz. Bu gösteri de böyle olacak. Ama bu gösteri sürprizler ile dolu olacak. Anadolu Ateşi’nin en iyi gösterileri, birinci perde de İstanbul için yeni oyunumuz var. Seyirci geldiğinde farklı sahneler ve farklı koreografiler görecek. Bu açıdan çok heyecanlıyım. Yeni oyunumuzu ilk defa Harbiye Açık Hava tiyatrosunda seyirci önünde çekineceğiz. Onun için İstanbullulardan hem ilgi bekliyorum hem eleştiri bekliyorum. Merakla heyecan ile o günü bekliyorum” şeklinde konuştu.

Kapadokya'da düzenlenen Anadolu Ateşi Dans topluğu gösterisini Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş'ta büyük bir beğeni ile izledikleri görüldü.



