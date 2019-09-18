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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kapadokya’da 152 kaçak yapı yıkıldı

Kapadokya’da 152 kaçak yapı yıkıldı

KAÇAK YAPILARIN YIKIM GÖRÜNTÜLERİ

( NEVŞEHİR )- Kapadokya’da 356 kaçak yapı daha yıkılacak NEVŞEHİR

Kaçak Bild Kaçak Yapı Gesi 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 152 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 17 Şubat tarihinden itibaren 152 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme, Uçhisar beldelerinden 49, Ürgüp ilçesinde 49, Avanos ilçesinde 49 ve kentsel sit alanlarında bulunan 5 yapı olmak üzere toplamda 152 kaçak yapı yıkıldı.Kapadokya bölgesinde bugüne kadar yıkımı tamamlanan 152 kaçak yapının dışında 356 kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.
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