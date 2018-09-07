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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Kanuni Sultan Süleyman için lokma dağıtıldı - BURSA

Kanuni Sultan Süleyman için lokma dağıtıldı - BURSA

- Lokma dağıtımından görüntüler - Ahmet Yavuz ile röportaj Kanuni Sultan Süleyman için lokma dağıtıldıBURSA (AA) - Kanuni Sultan Süleyman Eserlerini Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatının 452. yılı nedeniyle mevlit okutulup, lokma dağıtıldı.Mihraplı Camisi'nde düzenlenen programda önce mevlit okutuldu, ardından cami bahçesinde lokma dağıtıldı.Program sonrasında açıklamalarda bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eserlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Yavuz, Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlı Devleti'nin en uzun süre sultanlık yapan padişahı olduğunu söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 46 yıl hükümdarlık yaptığını kaydeden Yavuz, "Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık hükümdarlığı sürecinde ömrü seferlerle geçen, 13 büyük sefer düzenleyen ve bu seferlerin çoğuna katılan, 72 yaşında Zigetvar Seferi'ne giden ve orada vefat eden bir sultanımız. Bugün de onun vefatının 452. yılı olması sebebiyle hem mevlit okuttuk, hem de ruhuna dua edilebilmesi için lokma ikramı yaptık." diye konuştu.

Padişah Uttu Cami Bahçesi Hükümdar 

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