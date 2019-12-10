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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kanseri meslek kursuyla yendi

Kanseri meslek kursuyla yendi

kurstan görüntü

Akalan Meslek Kursu Kanser Hastalığı Irak Göğüs Kanseri 

-röp.

( BURSA ) BURSA

- İnegöl Belediyesi tarafından açılan meslek kursu ile hayatı değişti. Sosyal hayatına farklılık katan Tülay Çeşit, 2 yıl önce yakalandığı kanseri ahşap boyama kursuyla yendi. İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İNESMEK) tarafından açılan farklı kurslar, katılımcıların el becerilerini geliştirirken, aile bütçelerine de destek oluyor. Farklı branşlarda açılan kurslar, aynı zamanda kişileri yaşadıkları günlük hayattaki stresten de uzak tutuyor. Hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları bir kenara bırakanlar, el beceriyle hem mutluluğa hem de sağlığına kavuşuyor. Bu kurslardan ahşap boyama sanatını öğrenmek için çaba sarf eden 45 aşındaki Tülay Çeşit, 2 yıl önce yakalandığı göğüs kanserini yenme başarısını gösterdi. Çeşit, "Bu kurslarla kanser hastalığımı yendim. Şuanda eski sağlıma kavuştum. Ama tedavim devam ediyor. Ben herkesin bu kurslara gelmesini tavsiye ediyorum. Doktorum da nerede mutlu oluyorsam orada olmamı istedi. Bende buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.
(SA-AÇ-
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