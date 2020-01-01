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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kangal Termik Santrali mühürlendi

Kangal Termik Santrali mühürlendi

santralden görüntüler

( SİVAS ) SİVAS

Rehabilitasyon Arıtma Tesisi Elektrik Üretimi Taşeron İşçi Termik Santral 


- Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan termik santral, filtresiz olduğu gerekçesi ile mühürlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santrallere filtre takılması zorunluluğu için 1 Ocak 2020’ye kadar tanınan süre doldu. Bu kapsamda Sivas’ın Kangal ilçesinde linyit kaynaklarının elektrik üretiminde değerlendirilmesi amacıyla kurulan termik santral, filtresiz olduğu gerekçesi ile mühürlendi. Sivas’a 86 kilometre, Kangal ilçesine 25 kilometre mesafede olan santralin toplam kurulu gücü 457 MW olarak biliniyor. 486 kadrolu, 154 taşeron işçi olmak üzere 640 personelin çalıştığı santralde, ayrıca iki firmaya bağlı toplamda bin 226 kişi istihdam ediliyor. Konuyla ilgili firmadan alınan bilgiye göre, santralin Çevre Kanunu gereği BGA baca gazı arıtma tesisi yapım işini kanuni süre olan 2019 yılı sonuna yetiştirmek için 2016 yılının Ocak ayında danışman firma ile sözleşme imzalayarak başlattığı, ihale süreçlerini yürüttüğü ve 2017 yılının sonuna doğru ihalelerin sonuçlandırma aşamasına getirildiği kaydedildi. Santralin 3. ünitesinde BGA setinin mevcut olup, rehabilitasyon çalışmalarından sonra aktif hale geleceği ifade edilen açıklamada, 1. ve 2. ünitelerde kükürt giderim (desülfirazyon) tesisi olmadığı, 3. ünitenin rehabilitasyon ihtiyacı sebebiyle çalıştırılmadığı belirtildi. Toz giderimi için her üç ünite de de elektrostatif filtrenin (ESP) mevcut olup, çalışmakta olduğu bildirildi.

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