Kangal’da 'temiz su kaynağı' paylaşılamıyor

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( SİVAS -HD) - Sivas’ın Kangal ilçesinde temiz su kaynağı ilçe belediyesi ile ilçe sınırları içerisindeki termik santrali karşı karşıya getirdi SİVAS



- Sivas’ın Kangal ilçesinde temiz su kaynağı ilçe belediyesi ile ilçe sınırları içerisinde ki termik santrali karşı karşıya getirdi. Sivas’ın Kangal İlçesi’nde Belediye tarafından projelendirilip iller bankası tarafından ihale edilen 60 milyon TL’lik içme suyu ve alt yapı projesi inşaat aşamasında, ilçe sınırları içerisinde bulunan Kangal Termik santralinin açtığı “su” davası üzerine Sivas İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. İlçe halkının büyük ihtiyaç duyduğu projenin durdurulma gerekçesi olarak, termik santralle ile aynı su kaynağından beslenecek projenin, enerji üretimini olumsuz yönde etkileyebileceği gösterildi. Yüzde 40’ı tamamlanmıştı Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk yaptığı açıklamada, 60 milyon lira değerinde ki projenin yüzde 40’lık kısmının tamamlanmış olmasına rağmen durdurulduğunu belirtip, “İşin yaklaşık yüzde 40’lık dilimini bitirdik. Proje 3 yıllık bir proje ama Allah nasip ederse biz gelecek yılın Eylül yada Ekim ayında tamamını bitirmiş olacağız. Yani pırıl pırıl bir içme suyu, problem olmayan bir kanalizasyon yapısı şehrin tamamında arıtma sistemleri ve yağmur hattı. Biz bu işlere devam ederken Kangal Termik santralimiz bu konu ile alakalı bizi dava etti. Sivas idare mahkemesine konuyu götürüp dava ettiler. Davada projeyi, ihaleyi yapan iller bankasını dava ediyorlar. Biz de tabi ki konunun muhatabıyız. Bununla ilgilide mahkemeden bize karar geldi. Yani şuanda bu bahsettiğimiz 60 milyonluk işi mahkeme yürütme durdurma kararı verdi. Projenin sadece içme suyu ile alakalı yürütme durdurma kararı değil diğer kanalizasyon, yağmur hattı ishale hattının tamamına uymak ve durdurmak lazım onların mantığıyla baktığımızda. Bu verdikleri mahkeme kararında yazıyor bunların tamamı ve bunları çürütecek elimizde hepsinin belgesi var. “dedi.

Su devletin, santral kullanıyor Öztürk, santralin hak iddia ettiği su kaynağının devlete ait olduğunu santralin ise bu kaynağı kaçak kullandığını ifade edip, “ Bunlar su bizim diyor. Su devletin hükmünde ve tasarrufunda olan bir su, ayrıca jeotermal bir sudur. Yani suyun sahibi İl Özel idaresi, yani biz konuyu yargıya taşısak kaçak su alıyorlar orada Özel İdarenin bakması lazım. Ben buradan söylüyorum, defaatle de söyledim. Kaçak yapı alan adama göz yumuluyor ama bizim milli emlak genel müdürlüğünden tahsis ettiğimiz alanda ki su mahkemeye veriliyor. Buradan diyor Kangal Belediyesi su alırsa aldığı sudan dolayı termik santrali çalışmaz duruma gelir deniyor. Biz geçen yıl Elektrik Üretim A.Ş yetkilileri ve hukukçularıyla Kangal Belediyemiz ve hukukçularımızla birlikte Kangal Mahkemesine müracaat ettik. Orada ki suyun yeterliliğinin tespit edilmesi yönünde bir çalışma yaptırdık. Oradaki suyun toplam debisinin ölçümünü yaptırdığımızda 3 bin 484 litre saniye su var. Yani bunu nüfus olarak dağıtmaya kalksanız 3 milyon 484 bin nüfusa yetebilecek bir sudur. Termik santral bazlı baktığımız zamanda buna 50 litre saniye su alıyorlar. Termik santralin soğutma suyunda kullanılması içindir. Bu termik santrali gibi 69.58 santrale yetecek suyun orada olduğunun mahkeme kararıyla tespiti var. “dedi.

Kavgadan kaçmayız Öztürk, Kangal halkının hakkı olan temiz suyu ilçelerine kavuşturmak için gerekiyorsa kavgadan da kaçmayacaklarını dile getirip, “Hukuka uygun hareket etmek lazım. Yani Kangal Belediyesiyle ve Kangallının aklıyla alay etmemek lazım. Sivas Valiliği ve İl Özel İdaresinin aklıyla alay etmemek lazım. İller Bankası yani Çevre Şehircilik Bakanlığıyla alay etmemek lazım. Bunun adına bazıları kavga dedi ama memleket için kavgaysa ben ondan da kaçmam kavgayı da yaparız. Kangalın Kangallının hakkını korumak için onlara temiz ve düzgün su içtirmek için mücadele veriyorum. Bu Kangal’ın ve 112 köyün problemini çözecek bir çalışma ama burada kesinlikle bizi mücadele sahasından çıkarıp yani söylemek istemiyorum ama farklı yere çekmeye çalışıyorlar. Biz bunlara gelmeyeceğiz, gelmemeye çalışacağız. Ama bize farklı yollar açtırmasınlar. Oradaki su söylediğim gibi 70 tane santrale yetiyor. Bizim gibi onlarca ilçeye ve onlarca ile yetebilecek bir su var. Kangal Kaymakamlığımız ve kolluk güçlerimiz şimdiden tedbirlerini alsın. Dolayısıyla biz bu iş nereye giderse gitsin sonuna kadar çabasını verip bu millete hak ettiği hizmeti fazlasıyla vermek istiyoruz.” şeklinde konuştu.



