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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kandilli açıklamıştı; fotoğrafları ortaya çıktı

Kandilli açıklamıştı; fotoğrafları ortaya çıktı

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( İSTANBUL )- Marmara Denizi’nde deprem izlenmesi için yerleştirilen ve kopan kabloların fotoğrafları ortaya çıktı- Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "Trolle avlanan balıkçılar, deniz tabanındaki fiber optik kabloları parçaladı" İSTANBUL

Deprem Trol 


- Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener'in deprem izlenmesi için Marmara Denizi tabanına yerleştirilen fiber optik kabloların, trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını açıklamasının ardından kopan fiber optik kabloların fotoğrafları ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin dün düzenlediği Deprem Çalıştayı'na katılan Haluk Özener, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Deniz tabanına bin 200 metre derinliğinde fiber optik kablo ağı kurulduğunu vurgulayan Özener, "Toplam 70 kilometre fiber optik kablomuz Marmara Deniz'inde. Maalesef bunlar bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz noktada o kabloların hepsini topladık. Tekrar onarılıyor. Bu ay içinde ilkini tekrar yerine atmayı planlıyoruz" şeklinde konuşmuştu. Haluk Özener’in açıklamaların ardından Marmara Denizi tabanına yerleştirilen ve trol balıkçıklar tarafından zarar verildiği belirtilen kopan fiber optik kabloların fotoğrafları ortaya çıktı.
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