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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - ANTALYA

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - ANTALYA

- Olay yerinden görüntüler - Jandarma ve itfaiye ekiplerinden görüntü - Göçüğün oluştuğu yoldan görüntü Antalya 'da göçük: 1 ölü, 1 yaralı - Manavgat ilçesinde kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde, kanalizasyon borusu döşemek için açılan kanalda meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.İsmail Özsatıcı (35), Sarılar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evinin kanalizasyon hattını bağlamak için kayınpederi Nafi Alpay (63) ile iş makinası yardımıyla kazı yaptı.Alpay ve İsmail Özsatıcı kazılan kanala girdikleri sırada göçük meydana geldi. Göçükte her iki kişinin de vücudunun büyük bölümünün toprak altında kaldığını gören mahalle sakinleri durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Nafi Alpay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alpay'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Hayati tehlikesi bulunan İsmail Özsatıcı'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kanalizasyon Kazısı Kanalizasyon İş Makinası Sağlık Ekipleri Müstakil Ev 

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