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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Kanalizasyon çukuruna düşen işçi yaralandı - MUĞLA

Kanalizasyon çukuruna düşen işçi yaralandı - MUĞLA

- Yaralı işçinin çukurdan sedye ile çıkarılması - Yaralı işçinin ambulansa taşınması Muğla 'da kanalizasyon çukuruna düşen işçi yaralandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı inşaatında çalışan Kasım Dayan (19), kanalizasyon çukuruna düştü.Kuyudaki arkadaşlarını çıkaramayan diğer işçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Merdivenle kuyuya inen ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları yaralı Dayan'ı halatla kuyudan çıkardı. Dayan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Kanalizasyon 

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