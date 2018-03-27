- Kanal İstanbul’un ‘ÇED’ Raporu Toplantısı gerçekleşti

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( İSTANBUL )- Kanal İstanbul Projesinin Halkın Tanıtım Toplantısı gerçekleşti- Kanal İstanbul’un Halkın Tanıtım Toplantısına yoğun ilgi İSTANBUL



- 26 Şubat'ta Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlayan ve başvuru dosyası halkın görüşüne açılan Kanal İstanbul projesinin, Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Raporu Bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “çılgın proje” olarak açıkladığı ve 45 kilometre uzunluğunda olacağı bildirilen Kanal İstanbul projesi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Süreci Toplantısı gerçekleşti. Arnavutköy Belediye Başkanlığı Yeni Kültür Merkezi Binası'nda düzenlenen toplantıda, halk proje hakkında bilgilendirilerek görüş ve önerileri alındı. Halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince düzenlenen toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Genel Müdürü Yardımcısı Ali Rıza Tanas ve Alt Yapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Düzağaç, “Hiçbir halkımız mağdur edilmeyecek” diyerek gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

‘‘Dünya denizlerinde dolaşan en büyük tankerlerin geçişlerine olanak sağlanacak’’ Kanal İstanbul projesinin detaylarını vatandaşlarla paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇED) Müdürlüğü ‘‘2011 yılında projenin açıklanması ile birlikte birçok farklı kurum ve kuruluşlarla, alternatif koridorların tespit edilmesi, teknik değerlendirme raporlarının hazırlanması, su kalitesiyle ilgili analiz çalışmaları ve aynı zamanda projenin finansmanına yönelik birçok çalışma gerçekleştirmiştir. 2015 yılından itibaren gelinen süreçte yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde de proje çalışmaları aşamasına gelinmiştir. Söz konusu araştırmalar ve buna bağlı çalışmalar kapsamında beş adet alternatif koridor belirlenmiştir. Bu bağlamda dünya denizlerinde dolaşan en büyük tankerlerin geçişine imkan sağlayacak bir şekilde genel, ekonomik, teknik ve çevresel etkiler değerlendirme çalışmaları yapılmıştır’’ dedi.

‘‘İstanbul Boğazı’nın alternatif koridoru olacak proje 45 metre uzunluğunda’’ İstanbul ili Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde yaklaşık 45 km uzunluğunda İstanbul Boğazı’nı alternatif bir geçiş koridoru yapılabileceği belirlenmiştir’’ diyerek vatandaşlara açıklamalarda bulunan ÇED Müdürlüğü yetkilileri ‘‘Yapılan projenin en önemli hedefi, tehlikeli madde taşıyan Tankerlerden dolayı olası bir çevre felaketini önlemek, İstanbul Boğazı’nın tarihsel dokusunu korumak ve güvenli hale getirmek. İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifletmek ve aynı zamanda yeni bir uluslararası su boruları oluşturularak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak. Bu koridorun yaklaşık 7 bin metrelik kısmı İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisindedir. Yaklaşık 3 bin metrelik kısmı İstanbul ili Avcılar ilçesi sınırları içerisinde, 6 bin 500 metrelik kısmı İstanbul ili Başakşehir sınırlarımız içerisindedir. Geri kalan yaklaşık 28 bin metrelik kısmı ise İstanbul ili Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır’’ şeklinde ifade edildi. (FM-EY

