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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter Kayseri'de

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter Kayseri'de

- - Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter'in valiliğe gelişinden görüntü - Kanada Büyükelçisi Cooter'in Vali Süleyman Kamçı ile selamlaşmasından görüntü - Kanada Büyükelçisi Cooter'in anı defterini imzalaması - Kanada Büyükelçisi Cooter'in konuşmasından görüntü - Vali Süleyman Kamçı'nın konuşmasından görüntü - Cooter: - "2018'de iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılını kutluyoruz. Bu 75'inci yılı altın yıl olarak ilan ediyoruz"KAYSERİ (AA) - Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter, 2018'in Türkiye ve Kanada'nın diplomatik ilişkilerinin hem 75'inci hem de altın yılı olduğunu söyledi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı tarafından Valilik binası önünde karşılanan Cooter, ilk olarak Valilik şeref defterini imzaladı.Daha sonra makamında Kamçı'yı ziyaret eden Cooter, Kanada ile Türkiye'nin birbirine uzakta olduğunu ancak iki ülke insanının bu mesafeyi birbirine yakınlaştırdığını ifade ederek "2018'de iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılını kutluyoruz. Bu 75'inci yılı altın yıl olarak ilan ediyoruz." dedi.
Kanada'nın Türkiye'de madencilikle ilgili birçok şirketi olduğunu belirten Cooter, "Ticari ilişkilerimiz her gün çeşitleniyor. Turizm ve kültürel bağlantılarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bana söylediği gibi bu durumu daha da hızlı bir şekilde geliştirmeliyiz. Bu yüzden ziyaretimin asıl amacı sadece İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler değil, Kayseri gibi dinamik şehirlerde de ilişkilerimizi güçlendirmek ve arttırmak." ifadelerini kullandı.Kamçı da Kanada ile Türkiye'nin ilişkilerinin eski ve güçlü olduğunu vurguladı.Kanada ile 2,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olunduğunu dile getiren Kamçı, bunun 800 milyon liralık kısmını ihracatın oluşturduğuna dikkati çekti.Kamçı, Kanada'dan 100 binin üzerinde turistin Türkiye'ye geldiğini aktararak "Amacımız bu dış ticaret hacmini arttırmak. Bunun dışında turist olarak gelip giden kişi sayısını da arttırmak istiyoruz. Büyükelçimiz Cooter ticaret erbaplarıyla konuşmak için bizi ziyaret etti." diye konuştu.
Ziyarete, Büyükelçi Cooter'ın eşi Karen Blumenschein de katıldı.

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