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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kan donduran cinayetin şüphelileri adliyede

Kan donduran cinayetin şüphelileri adliyede

Şüphelilerin adliyeye getirilişinden detaylar

Akalan Kamera Cinayet 

-Arşiv görüntüler

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de, dün gece Afganistan uyruklu bir erkek şahsın parçalara ayrılarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, olay Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'ta yaşandı. Tek katlı müstakil bir evde yaşayan Afganistan uyruklu Malik Gülen (27) ile Beitollah Tatlıdil (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Beitollah Tatlıdil, arkadaşı Malik Gülen'i önce bıçakla öldürüp, ardından parçalara ayırıp valizlere koyduktan sonra olay yerinden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri geniş çaplı çalışmalar ve güvelik kameraları incelemeleri sonrası Beitollah Tatlıdil'i saklandığı evde ve olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının akabinde Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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