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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü - UŞAK

Kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü - UŞAK

- Çöp kamyonundan detay - Polisin ve sağlık ekibinin kamyon ve ceset çevresinde inceleme yapması - Görevlilerin yaşlı kadının cesedini cenaze aracına taşıması - Görevlilerin inceleme yapması - Cenaze aracının olay yerinden ayrılması Uşak 'ta kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldüUŞAK (AA) - Uşak 'ta belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Zühtü K. (29) idaresindeki Uşak Belediyesine ait 64 AAD 059 plakalı çöp kamyonu, merkez Fatih Mahallesi Ovademirler köyü istikametinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Humalı'ya (88) çarptı.Yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.Çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alınırken, kadının cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaşlı Kadın Sağlık Ekibi Cenaze Cenaze Aracı 

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