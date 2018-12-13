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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonun çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kamyonun çarptığı trafik polisi şehit oldu

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tabelasından görüntü

Şehit Hastane Polis Memuru Cenaze Namazı Trafik Polisi 

-Meslektaşlarının kapıda beklemesi
-Ambulanstan görüntü
-Hastane acilinden geniş görüntü
-Şehit Turan Kara'nın fotoğrafı

( MERSİN )- Adana-Mersin otoyolunda araçları arızalanan meslektaşlarına yardım için duran polis otosuna kamyon çarptı. Kazada trafik polislerinden 1'i şehit olurken, 2'si polis, 8 kişide yaralandı- Şehidin yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Mersin'de toprağa verilmesi bekleniyor MERSİN

- Adana-Mersin otoyolunda araçları arızalanan meslektaşlarına yardım için duran polis otosuna kamyon çarptı. Kazada trafik polislerinden 1'i şehit olurken, 2'si polis, 8 kişide yaralandı. Şehidin yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Mersin'de toprağa verilmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sularında otobanda arabası arızalanan meslektaşlarına yardıma giden 3 trafik polisi otosuna, arkadan gelen 33 VC 600 plakalı kamyon çarptı. Bu sırada sivillerle dışarıda bulunan polislere de kamyon çarptı. Kazada 1 polis ağır yaralanırken, 2'si polis 8 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar çeşitli hastanele kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan baş polis memuru Turan Kara (50), Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit haberini alan Kara'nın yakınları ve meslektaşları hastaneye akın ederken, şehidin yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Mersin'de toprağa verilmesi bekleniyor.
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