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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti... O anlar kamerada

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti... O anlar kamerada

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Genç Kız Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

-Ölen genç kızın fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da yolu karşıya geçmek isterken kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 34. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Yıldız idaresindeki 38 HH 760 plakalı kamyon, plakasız motosikleti ile yolu karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki Ayşegül Yurt'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ayşegül Yurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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