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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kamyonun altında kalan tamirci çırağı son yolculuğuna uğurlandı - AYDIN

Kamyonun altında kalan tamirci çırağı son yolculuğuna uğurlandı - AYDIN



: - Esenköy Mahallesi Arpaz Camisi - Cenazeden detay görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin Esenköy Mahallesideki kabire götürülmesi - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde hidrolik yağını değiştirdiği kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki tamirci çırağı, defnedildiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde, hidrolik yağını değiştirdiği kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki tamirci çırağı, toprağa verildi.
Yeni Sanayi Sitesi'nde çırak olarak çalışan ve hidrolik yağını değiştirdiği kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Efekan Aslan için Esenköy Mahallesi Arpaz Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Oğlunun tabutunun başından uzun süre ayrılmayan baba Engin Aslan, gözyaşı döktü, taziyeleri kabul etti.Efekan'ın naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü T.T, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - OlayNazilli Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde dün, 15 yaşındaki Efakan Aslan, bir kamyonun hidrolik yağını değiştirmiş, malzemeleri toplamak için kamyonun altına girdiği sırada sürücü T.T'nin aracı hareket ettirince tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Cenaze Tamirci Çırağı Gözyaşı Irak 

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