Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonla çarpışan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kamyonla çarpışan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

-kaza yapan araçlardan detay

Gurbetçi Aile Polis Hastane Jandarma Gurbetçi 

--polis ve jandarma ekiplerinin çalışması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da kamyonla çarpışan gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil tarlaya uçtu, 5 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Mollakendi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,C.A. idaresindeki 23 BA 137 plakalı kamyon, kavşağa girmek isterken aynı yönde seyir halinde olan İ.D. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerinde olay yerinde sağlık, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MK-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı