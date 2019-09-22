Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kamyonette saklanan düzensiz göçmenler yakalanacaklarını anlayınca kaçtı - İSTANBUL

Kamyonette saklanan düzensiz göçmenler yakalanacaklarını anlayınca kaçtı - İSTANBUL

- Trafik ekiplerinin durdurduğu düzensiz göçmenlerin saklandığı kamyonet - Kamyonetin kasasında ve yol kenarında bırakılan çantalarKamyonette saklanan düzensiz göçmenler yakalanacaklarını anlayınca kaçtı - Bayrampaşa'da trafik polislerinin durdurduğu kapalı kasa kamyonetin içinde bulunan yaklaşık 50 düzensiz göçmen, kaçarak kayıplara karıştıİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa’da trafik polislerinin durdurduğu kapalı kasa kamyonetin içindeki yaklaşık 50 düzensiz göçmen yakalanacaklarını anlayınca araçtan inerek kaçtı.Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolunda uygulama yapan trafik polisleri, şüpheli gördükleri kapalı kasa kamyoneti durdurdu.Kamyonetin içindeki yaklaşık 50 düzensiz göçmen, yakalanacaklarını anlayınca araçtan inerek kaçmaya başladı.
Polisin uyarılarına aldırış etmeyen düzensiz göçmenler gözden kayboldu.Sürücüsünün de olay yerinden kaçtığı araç otoparka çekilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis Akalan Irak 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı