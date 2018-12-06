Kamyonetin yakıt deposunda 32 kilo eroin ele geçirildi

-Tepki vermesi

-Polisin yakıt deposunu açması

-Eroin paketleri

-Diğer detaylar



( VAN ) VAN



- Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Alfa'nın da katıldığı operasyonda kamyonetin yakıt deposunda zulalanmış 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 30 plakalı kamyonette Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; kamyonetin yakıt deposuna zulalanmış 60 paket halinde toplam 32 kilo 130 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.G. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

