Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için çıktı, çuvalla birlikte çakıldı

-kamyonetin geri geri çıktıktan sonra manevra yaparken adamın düşmesi

-görgü şahidi röp.

-olay yeri detay



( BURSA - ÖZEL)- 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü kamyonetten yola düşerek yaralandı- Çuvalla birlikte yola düşen adam 3 gündür yoğun bakımda BURSA



- Bursa’da 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetin kasasından kafa üstü düşen adam ağır yaralandı. 3 gündür yoğun bakımda tedavi edilen adamın düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hurdacılar sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kutlay G. isimli adam 13 yaşındaki oğlu Mikail G. ile hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için kantara geldi. Kantarda tartım yaptıktan sonra yakın mesafede olan iş yerine gitmek için aracı oğlu Mikail G.'ye sürdüren Kutlay G., kendisi de hurda yüklü kamyonetin üstüne çıktı. Mikail G. geri geri kantardan inerek kamyoneti döndürmek istediği sırada, yüklü olan kamyonetten savrulan Kutlay G., çuvallarla birlikte kafa üstü yola düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Kutlay G.'nin veryadını duyan vatandaşlar yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bilinci açık olduğu öğrenilen Kutlay G.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Kutlay G.'nin 3 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi. "Kamyonetin üstündeki çuvalı tutmak için inmedi" Kaza olduğu sırada düşme sesini duyarak yardıma giden Ferhat Yurtseven, Kamyonetle kantara girdikten sonra Kutlay G. kamyonetin üstündeydi. Biz giderken kantardan inmesini söyledik ama kamyonetin üstündeki çuvalın giderken başka bir aracın üstüne düşmemesi için tutayım dedi.

Tartım işi bittikten sonra kamyonetle geri geri çıktıktan sonra dönüş yapmak istedikleri sırada, kavisi hesaplayamadı ve dönerken Kutlay G. kamyonetten aşağıya düştü. Bende çıkan sese dışarı çıktım ve geldiğimde abimiz kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Olay yerinde bilinci açıktı, bir şeyim yok kaldırın beni diyordu. Daha sonra ambulans geldi ve 5-6 dakika müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kamyonetten kafa üstü düşme anı kamerada Kutlay G.'nin 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetten düşme anı saniye saniye çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde kantardan geri geri çıkan kamyonetin üstünde duran Kutlay G.'nin, kamyonet manevra yaparken çuvalla birlikte kafa üstü düşmesinin ardından çevredeki vatandaşların yardım için yanına koştuğu görüldü.

(FÇ

