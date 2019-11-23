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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonetin çitlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - ADANA

Kamyonetin çitlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - ADANA

- Kamyonetin fabrikanın çitlerine çarpıp devrilmesi - Ekiplerin ve fabrika işçilerinin kamyonet çevresinde yerde yatan yaralılara müdahale etmesi - Ekiplerin kamyonette sıkışan kişiyi çıkarmaya çalışması - Ekiplerin yaralıları ambulansa taşıması - Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi Adana kamyonetin çitlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın Pozantı ilçesinde kamyonetin fabrikanın çitlerine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Yusuf Altun idaresindeki 33 F 0515 plakalı elma yüklü kamyonet, Pozantı - Çamardı yolunun Alpu Mahallesi mevkisinde yol kenarında bulunan fabrikaya ait bahçenin çitlerine çarptı.Kamyonetin kasasının devrildiği kazada sürücü, Ferhat ve Mahmut Altun ile İbrahim Yavuz araçta sıkıştı.İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla kaldırıldıkları Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlk Müdahale Fabrika Hastane 

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