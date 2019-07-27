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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonete arkadan çarpan motosikletli yaralandı

Kamyonete arkadan çarpan motosikletli yaralandı

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Oğlan Motosiklet Sürücüsü 

-Polis ekiplerinin çalışması
-Ambulanstan görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan İlçesinde kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi Kozan Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Adana istikametine doğru ilerleyen Nail Bozoğlan idaresindeki tescilsiz motosiklet hemen önünde ilerleyen Süleyman Kul idaresindeki 51 HF 253 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü başını kamyonetin arka camına çarparak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. (EMR-
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