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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Kaza yapan araçtan görüntüler

-Jandarma ve trafiğin yolda önlem alması
-Cenazelerin tabutla götürülmesi
-Cenaze aracının gidişi
-Jandarma ve trafik ekiplerinin karayolunda bekleyişi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da kamyonetin uçuruma düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yayladağı-Antakya Karayolu Şenköy mevkisinde Nedim Culhacıoğlu'nun kullandığı 31 AE 281 plakalı kamyonet, 35 metrelik uçuruma düştü. Kazada araçta bulunan Mehmet Küçükoğlu ve eşi Hatice Küçükoğlu hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Nedim Culhacıoğlu ve araçta bulunan Esma Kahraman ise yaralı olarak Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
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