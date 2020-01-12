Kamyonet takla attı, onlarca kasa meyve çevreye saçıldı

-KAZA YAPAN ŞOFÖRÜN KONUŞMASI -KAZAYLA İLGİLİ KONUŞMALAR
( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ
- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, onlarca kasa meyve yola saçıldı. Kaza, Malkara yolu üzeri Elmalı Mahallesi Kalealtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Mumcu yönetimindeki 59 EP 474 plakalı meyve yüklü kamyonet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Uçurumun eşiğinden döndü Takla atan kamyonet ağaçlara çarpması sayesinde uçurumun eşiğinden döndü. Ters dönen kamyonetten sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, onlarca kasa meyve ise çevreye saçıldı. Kamyonet, çekici yardımıyla kurtarılırken, dökülen meyveler ise tek tek toplandı.
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