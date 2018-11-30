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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kamyonet şarampole takla attı: 2 yaralı

Kamyonet şarampole takla attı: 2 yaralı

Olay yeri detay

( SAMSUN ) SAMSUN

Direksiyon 


- Samsun'un Bafra ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin şarampole takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Sinop karayolu Gümüşyaprak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Ebubekir G.(20) yönetimindeki 55 NJ 877 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken sürücü Ebubekir G. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Cafer T. (45) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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