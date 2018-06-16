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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonet restorana girdi: 1'i bebek 8 yaralı - Kaza anı - SAKARYA

Kamyonet restorana girdi: 1'i bebek 8 yaralı - Kaza anı - SAKARYA

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri - Kaza sonrası araçtan detaylar - Yaralıların hastaneye getirilmeleriKamyonet restorana girdi: 1'i bebek 8 yaralı - Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde kamyonetin hafif ticari araca çarptıktan sonra restorana girmesi sonucu biri bebek biri çocuk 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AS 5761 plakalı kamyonet, hafif ticari araca çarptıktan sonra yol kenarındaki restorana girdi. Yemek yiyen müşterilere çarpan kamyonet, duvara çarparak durabildi.Ailesiyle restoranda bulunan bir bebeğin kamyonetin altında kaldığı kazada, 8 kişi yaralandı. Restoranda garson olarak çalışan bir kişi son anda duvarla kamyonet arasında kalmaktan kurtuldu.Kazada, Ayşe Yılmaz, Abdülsamet Kocaman, Azra Beril Özkanlı (5), Fatma Nur Yılmaz, Filiz Kocaman, Kadir Özkanlı, Nazlı Özkanlı, Tarık Ediz Özkanlı (1) yaralandı.Büyük paniğin yaşandığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonrası esnaf ve vatandaşların tepki gösterdiği sürücü jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıGörüntülerde, kamyonetin hafif ticari araca çarpması, daha sonra içinde müşterilerin bulunduğu restorana girmesi ve vatandaşların panik yaşaması, kamyonetin restorandan çıkarılması yer alıyor.

Bebek Hastane Jandarma Kamera Güvenlik Kamerası 

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