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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kamyonet hırsızları ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada

Kamyonet hırsızları ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada

Zanlıların kaçışı ve polis ve vatandaş tarafından yakalanma anı (Güvenlik kamerası görüntüsü)

Trafik Polisi Hırsız Kaçış Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Çalınan kamyonetten görüntü
-Vatandaşlar röp.
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde kamyonet çalan 4 hırsız ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Kovalamacının sonunda vatandaşların da yardımıyla 1 şüpheli yakalanırken o anlar kameralara yansıdı. Olay önceki gün saat 11.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet çalan 4 kişi çaldıkları kamyonetin plakalarını sökerek Hürriyet Bulvarı üzerinde seyir etmeye başladı.
Bu esnada Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri plakasız kamyonetten şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan 4 kişi, kamyonetle birlikte ters istikamete girerek kaçmaya başladı.
Bunun üzerine polis ekipleri de kamyonetle birlikte kaçan 4 kişinin peşine düştü. Kısa süreli kovalamanın ardından 4 şüpheli kamyoneti ara sokakta bırakıp koşarak kaçmaya başladı.
Aracından inen polis ekipleri de kaçan 4 kişinin peşinden koştu. Durumu fark eden çevredeki esnaf kaçan 4 zanlının önünü keserek polis ekiplerine yardımcı oldu. Önleri kesilen 4 kişiden biri polis ve vatandaş işbirliği ile yakalandı. Zanlıların kaçışı ve kaçan 4 zanlıdan birinin yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polisin kaçan 3 zanlıyı yakalamaya ilişkin çalışmaları devam ediyor. “Birkaç kişinin bu tarafa kaçtığını gördük” Zanlının yakalanması için yardımcı olan Adem Altuntaş, “Oturuyorduk orada. Birkaç kişinin bu tarafa doğru koştuğunu gördük. Memur arkadaş birini yakaladı, asayiş ekibine verdi. Diğerleri ise kaçtı. Arabayı çalmışlar. Buradan yola sıkışınca ara sokaklara doğru kaçmaya çalıştılar” dedi.

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